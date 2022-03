नाशिकच्या गृहनिर्माण योजनेची चौकशी होणार- जितेंद्र आव्हाड यांचे आश्वासन

पुण्याच्या तुलनेत नाशिकला घरे कमी का? असा प्रश्न विचारत मीदेखील या विषयात बैठक घेतली होती. पण बैठकीतील उत्तराने माझे समाधान झाले नाही. म्हाडाच्या अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा प्रश्न नाही. पण २०१३ नंतर जितक्या ओसी देण्यात आल्या त्या सगळ्या मंजूर प्रकरणांची चौकशी करणार असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. २०१३ पासून इतक्या कमी प्रमाणात नाशिकमध्ये ओसी दिल्या जाणे हे पटत नसल्याचेही आव्हाड म्हणाले.

या प्रकरणात महापालिका आयुक्त यांना जबाबदार धरत निलंबित करा किंवा बदली करा, असे आदेश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले. त्यावर बोलताना आव्हाड म्हणाले की म्हाडा आणि महापालिकेच्या माहितीत तफावत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषांची चौकशी करून निलंबन तसेच बदलीची कारवाई करण्यात येईल(Defects will be investigated and suspension and transfer action will be taken), असेही त्यांनी स्पष्ट केले.