नाशिक जिल्हा परिषदेची राष्ट्रीय विक्रमात नोंद

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

महाराष्ट्र राज्याच्या जनतेस त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेतील जिल्हा परिषद या सर्वोच्च संस्थेच्या सर्वसाधारण सभांचे पंचवार्षिक सभांचे इतिवृत्त पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध (The minutes of the five-yearly meetings of the General Meetings are published in book form)करणारी महाराष्ट्र राज्यातील पहिली आणि एकमेव जिल्हा परिषद ठरली आहे. या प्रकाशन उपक्रमाची दखल घेऊन त्यांच्या या विक्रमाची नोंद 'दि ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्डस्' ('The Great Indian Book of Records')राष्ट्रीय विक्रम म्हणून करण्यात आली आहे.