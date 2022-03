'याबाबत' नाशिक जिल्हा परिषद राज्यात तिसरी

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

कोविड (covid-19) कालावधीत पोषण आहार अभियानांतर्गत (Under the Nutrition Diet Campaign) उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल नाशिक जिल्हा परिषदेला (Nashik Zilha Parishad) राज्यस्तरावर तिसरा क्रमांक मिळाला आहे.