आरोग्यासह बहुपर्यटन हबकडे नाशिकची वाटचाल

नाशिक | Nashik

कोरोनासह भविष्यातील इतर सर्व आजांरावर उपचार होण्यासाठी नाशिक शहरात वैद्यकीय पर्यटनाचे हब (Medical tourism hub) तयार करण्याचा मानस आहे. नाशिकमध्ये येणाऱ्या माणसाला पर्यटनाकरिता पर्याय उलपब्ध व्हावे यासाठी नाशिक शहराची आरोग्यासह बहुपर्यटन हबकडे वाटचाल होत आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ (Cabinet Minister of Food and Civil Supply, Consumer Affairs in Government of Maharashtra) यांनी केले...