गुडन्यूज : नाशिकहून हैदराबाद व दिल्ली विमानसेवा होणार पूर्ववत, बुकिंग सुरु; इथे पाहा वेळापत्रक

देवळाली कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp

करोनामुळे गेल्या वर्षभरापासून बंद असलेली विमानसेवा (Air Service) पुन्हा एकदा सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विमानसेवेचे बुकिंग (Ticket Booking) सुरु झाले आहे. नाशिक - हैदराबाद विमानसेवा येत्या २२ जुलै तर नाशिक -दिल्ली विमानसेवा ४ ऑगस्टपासून पुन्हा सुरळीतपणे विमानांचे उड्डाण होणार आहे...(Nashik Delhi an Nashik Hyderabad flight will be start soon)