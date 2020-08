खाजगी लॅबमधुन पॉझिटीव्ह ठरलेले रुग्ण गायब

नाशिक । प्रतिनिधी

करोना चाचणीसाठी शासनाने मान्यता दिलेल्या शहरातील पाच लॅब नाशिक महापालिका प्रशासनाची मोेठी डोकेदुखी ठरल्या असुन अपुर्ण पत्ते व मोबाईल नंबर न घेतल्याचा प्रकार समोर आल्यामुळे या लॅबच्या चाचण्या थांबविण्यात आल्या आहे. nmc working on search patients which were detected private corona testing lab

या लॅब मधुन पॉझिटीव्ह ठरलेले 253 रुग्णांपैकी 153 करोना बाधीत गायब असुन त्यांच्यापासुन करोना संक्रमण होऊ नये म्हणुन मनपाची यंत्रणा कामाला लागली आहे. दरम्यान महापालिकेच्या निर्णयाविरुद्ध एका लॅबने न्यायालयात धाव घेतली आहे.

महापालिका प्रशासनाने नुकतेच शहरासाठी कार्यरत शासन मान्यताप्राप्त पाच करोना चाचणी लॅब यांच्या चाचण्या थांबविल्या आहे. या लॅबकडुन करोना चाचणीत पॉझिटीव्ह ठरलेले 253 बाधीतांचे संपुर्ण पत्ते व मोबाईल नंबर घेतले नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

महापालिकेला करोना बाधीतांची माहिती न मिळाल्यानंतर या लॅब वर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या गंभीर प्रकारानंतर महापालिकेने 253 पैकी 100 जणांचे महापालिका डॉक्टरांचे पथके व आशा वर्कर यांनी आत्तापर्यत पत्ते शोधला असुन अजुन 153 करोना बाधीत गायब असुन आता त्यांचा शोध महापालिकेकडुन सुरू आहे.

मे व जुन महिन्यात रुग्णांची संख्या कमी असल्याने संबंधीत लॅबकडुन खाजगी डॉक्टरांकडुन येणार्‍या रुग्णांची चाचणी करतांना संपुर्ण नाव, पत्ता व मोबाईल क्रमांक घेण्यात आला. मात्र जुलैपासुन करोना संक्रमण मोठ्या प्रमाणात गेल्यानंतर एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणात चाचण्या करण्यात आल्या, मात्र हे करतांना या लॅबच्या कर्मचार्‍यांकडुन आयसीएमआरच्या नियमांचे पालन केले नाही.

यात प्रथम रुग्णांकडुन दिल्या जाणार्‍या मोबाईल नंबर वर ओटीपी आल्यानंतर पुढची प्रक्रिया होत असतांना नंतरच्या काळात आयसीएम यांनी ऐच्छीक ठेवले होते. या काळात लॅबकडुन येणार्‍या व्यक्तींकडुन संपुर्ण पत्ते व मोबाईल क्रमांक घेतले गेले नाही. मात्र त्यांना करोना बाधीत असल्याची माहिती दिली.

अशाप्रकारे करोना पॉझिटीव्ह ठरलेल्या व्यक्तींना प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणुन तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे व त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींना कोरंटाईन करणे असे कामे न झाल्याने करोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढला.

ज्या करोना बाधीतांचा महापालिकेला पत्ता मिळालेला नाही त्यांच्या शोधासाठी महापालिका प्रशासनाची मोठी धावपळ सुरू झाली आहे. महापालिकेकडुन आता संशयित रुग्णांचे स्वॅब चाचणीसाठी पुणे येथील शासकिय लॅब व मविप्र लॅब याठिकाणी पाठविण्यास प्रारंभ केला आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या कारवाईनंतर लॅब संचालकांनी आपल्यावरील अन्यायाच्या विरुध्द न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहे.