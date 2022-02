नाशिकच्या आणखी दोन विद्यार्थिनी युक्रेनमध्ये अडकल्या; संख्या चारवर

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

रशियाने युक्रेनविरोधात युद्ध पुकारल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. मेडिकलच्या उच्च शिक्षणासाठी जगभरातून विद्यार्थी युक्रेनसह परिसरात शिक्षणासाठी येत असतात. या विद्यार्थ्यांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या नाशिकमधील विद्यार्थ्यांची संख्या चार झाली आहे....(nashik news more two students stranded in Ukraine)