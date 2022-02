नांदूरमध्यमेश्वरमध्ये भरणार पक्षीप्रेमींचा मेळा

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

जिल्ह्यातील नांदूरमध्यमेश्वर (nandur madhyameshwar birds sanctuary) येथे येत्या ५ व ६ मार्च रोजी पक्षी महोत्सवाचे (Bird Festival) आयोजन करण्यात आले आहे. पर्यटन संचालनालय (Tourism dept) व नाशिक वनविभागाकडून (Nashik forest dept) या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.... (nashik news birds festival will be held in march month at nandur madhyameshwar birds sanctuary)