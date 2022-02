नाशिक देवळा रस्त्यावर पुन्हा अपघात; एकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी

अधिक माहिती अशी की, अमोल भरत खैरनार (वय ३०) हा गणेश विजय पगारे, सोमनाथ विजय पगारे यांच्यासोबत दुचाकीने प्रवास करत होते. हॉटेल दुर्गानजीक आले असताना एका अवजड वाहणास ओव्हरटेक करत करण्याच्या नादात आयशर या मालवाहू वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिल्याचे समजते. या दुर्घटनेत बागलाण तालुक्यातील मुळाने येथील अमोल भरत खैरनार याचा जागीच मृत्यू झाला तर इतर दोघे गणेश विजय पगारे व सोमनाथ विजय पगारे हे गंभीर जखमी झाले. (one dies and two injured in an accident)