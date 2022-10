अरेच्च्या ! टिईटी परिक्षेत नापास होण्यासाठीही गैरव्यवहार ....

भुसावळ bhusaval । प्रतिनिधी

सन 2019 च्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत (Teacher Eligibility Test) गैरप्रकार (malpractice) केल्याचे प्रकरण गाजत (case is popular) असताना आता परिषदेने (Council) सन 2018 मधील टी.इ.टी. परीक्षेतही (T.E.T. exams) 1663 शिक्षकांची यादी जाहीर (List of teachers announced) केली असून त्यांना ही गैरव्यवहार प्रकरणी (case of malpractice) अपात्र घोषित (declared ineligible) केले आहे. पण गंमत अशी की, ज्या शिक्षकाने ही परीक्षा दिली, पण तो नापास (Failed) झाला त्याचेही नाव (His name too) सादर यादीत आहे! म्हणजे नापास (Even to fail) होण्यासाठीही गैरव्यवहार (malfeasance) करावा लागतो की काय? हे तर महान आश्चर्य आहे!