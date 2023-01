मनपा शाळा स्मार्ट करताय... पण शाळेत शिक्षकच नाही

खुद्द शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीच याबाबत तक्रारी केली असल्याने परिसराचे माजी नगरसेवक आणि माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील (Former corporator and former house leader Dinkar Patil) यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (Municipal Commissioner Dr. Chandrakant Pulkundwar) यांना साकडे घातले आहे. यासंदर्भात पाटील यांनी आयुक्तांची भेट घेतली आणि कैफीयत मांडली आहे. या शाळेत नऊ शिक्षकांची गरज असून पुरेसा शिक्षक नसल्याने मुलांचे नुकसान होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहेत.