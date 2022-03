मनपा निवडणूक लांबणीवर पडणार?

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत जो निर्णय ( The decision of the Supreme Court regarding OBC reservation ) दिला आहे, त्याच्यावर राज्यातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष आता ‘ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नको’ (No election without OBC reservation )हा एकच सूर आळवत आहेत.यामुळे आगामी नाशिक महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे( NMC Elections are likely to be postponed).