मनपा आयुक्त विद्या गायकवाड यांची उचलबांगडी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राजकीय पदाधिकार्‍यांकडून (political officials) महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड (Municipal Commissioner Dr. Vidya Gaikwad) यांच्या कार्यपद्धतीवरून (Dissatisfaction with the procedure) नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावरून केवळ सात महिन्यातच (seven months) त्यांची उचलबांगडी(Utkalbangdi) झाली आहे. यांच्या जागी परभणी (parbhani) येथील देविदास पवार (Devidas Pawar) यांची नियुक्ती appointment) करण्यात आले असून याबाबत आदेश राज्यशासनाच्या (governance)नगरविकास विभागाकडून (Urban Development Department) मनपा प्राप्त झाले आहे.