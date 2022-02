ठरलं! मुंबईतील शाळा या तारखेपासून पूर्णक्षमतेने होणार सुरु

करोना आणि ओमायक्रोनचा (covid and omicron outbreak in maharashtra) संसर्ग वाढू लागल्यामुळे राज्य सरकारने अनेक निर्बंध घातले होते. याप्रसंगी 15 फेब्रुवारीपर्यंत शाळा बंद (School closed) राहतील, असे स्पष्ट केले होते. मात्र मुंबईतील रुग्णसंख्या जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर वेगाने ओसरू लागल्यानंतर 24 जानेवारीपासून पुन्हा एकदा शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. (School resume in mumbai)