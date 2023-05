मुंबईला बॉम्बने उडवण्याची धमकी देणारा अटकेत, मध्यरात्री कारवाई

मानसिक तणावाखाली येऊन असा प्रकार केल्याचे सांगितले आहे. श्रीपाद गोरठकर हा सर्वसामान्य कुटुंबातील असून वडील कमलाकर गोरठकर हे गडगा येथे मेडिकल चालवतात. दरम्यान आरोपीने धमकीचा हा मेसेज इंग्रजीत लिहिला होता. 'I M Gonna Blast The Mumbai Very Soon' असे ट्विटरवर लिहिण्यात आले होते.