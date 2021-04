खूशखबर : सलग तिसऱ्या वर्षी चांगला पाऊस : पाहा, कोणत्या महिन्यात किती पाऊस

नवी दिल्ली

उन्हाळा सुरु होताच पावसाळ्याकडे लक्ष लागले असते. यंदा पाऊस कसा असणार? यावर अंदाज वर्तवला जातो. सलग दोन वर्ष देशात सामन्य पाऊस झाल्यानंतर यंदाही मॉन्सून चांगला असणार आहे. यंदा सरासरीच्या तुलनेत पाऊस १०३ टक्के इतका राहण्याचा स्कायमेटचा अंदाज आहे. Monsoon likely to be normal for third consecutive year