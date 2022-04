मोदींचा कार्यकाळ म्हणजे रामराज्याचीच सुरुवात

जळगाव । jalgaon प्रतिनिधी

सन 2014 पासून केंद्रात मोदी सरकारने (Modi government) कामकाजाला सुरूवात केली. प्रत्येक योजना (Plan) शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविण्यात केंद्र सरकारला यश (Success) मिळाले आहे. मोदींचा कार्यकाळ (Modi's tenure) ही रामराज्याचीच सुरूवात (beginning of Ram Rajya) असल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री (Union Minister of State for Health) डॉ. भारती पवार (Dr. Bharti Pawar) यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले.