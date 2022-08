आमदार खडसेंचा पेनड्राइव्ह बॉम्ब!

मुंबई । Mumbai

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (budget session of the legislature) विरोधी पक्षनेते असताना देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत पेन ड्राईव्ह बॉम्ब (Pen drive bomb in assembly) टाकला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विशेष सरकारी वकील प्रविण चव्हाण (Special Public Prosecutor Pravin Chavan) यांचे स्टिंग ऑपरेशन (Sting operation) या पेन ड्राईव्हमध्ये होते. फडणवीस यांच्या पेन ड्राईव्ह बॉम्बमुळे चांगलीच खळबळ उडाली होती. फडणवीस यांच्यानंतर आता त्यांचे एकेकाळीचे मार्गदर्शक आ. एकनाथराव खडसे (MLA Eknathrao Khadse) यांनीही विधिमंडळात असाच पेन ड्राईव्ह ((Pen drive) डेटा जमा केला आहे. रोहिणी खडसे यांच्यावर झालेल्या हल्ला प्रकरणातला डेटा या पेन ड्राईव्हमध्ये असल्याचे सांगत खडसेंनी देवेंद्र फडणवीसांच्या स्टाईलला जशास-तसे उत्तर दिले आहे.