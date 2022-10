आ.खडसे म्हणतात.. उद्धव ठाकरे यांच्यादेखील काही चुका झाल्यात

जळगाव jalgaon । वि.प्र. ।

आज शिवसेनेची (Shiv Sena) स्थिती पहाता दु;ख होते ही स्थिती यायला नको (situation should not come) होती. दोष कुणाचा अशा प्रकारे एकमेकांना दोष (blame each other) देण्यात काहीही अर्थ नाही. समोर आहे ती वस्तुस्थिती नाकारता ((Nothing makes sense)) येणार नाही. यात काही चूका (mistake) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या देखील असतील, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आ.एकनाथराव खडसे (NCP senior leader MLA. Eknathrao Khadse) यांनी ठाकरेंना लगावला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यालयात सोमवारी बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आ. खडसे पत्रकारांशी बोलत होते.