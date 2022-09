मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणतात : सर्व दुनिया सोडली तर....फक्त शिक्षकच 'नॉन करप्टेड'!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील जि.प.शाळांमध्ये (district schools) 225 खोल्यांचे बांधकाम (Construction of rooms) सुरु आहे.278 शाळा खोल्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. जिल्ह्यातील 17 शाळांची आदर्श मॉडेल (ideal model) म्हणून निवड करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी मराठी शाळांची पटसंख्या (Number of Marathi Schools) देखील वाढली आहे. या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्वच जण जि.प.शाळांमधील गुरुजींमुळे घडले आणि मोठ्या पदांवर पोहोचले आहे. याचे श्रेय शिक्षकांना (teachers) जाते. सर्व दुनिया सोडली (whole world is left) तर फक्त शिक्षकच नॉन करप्टेड (Only teachers are non-corrupt!) आहे, असा दावा पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री ना.गुलाबराव पाटील (Minister Gulabrao Patil) केला. सोमवारी जळगाव येथील छत्रपती संभाजी महाराज नाट्यगृहात 45 जि.प. (Z.P.)जिल्हा शिक्षक पुरस्कार (District Teacher Awards) वितरण (Distribution) कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरुन ते बोलत होते.