जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा दूध संघात (District Milk Union) जबाबदार असलेल्यांनी (responsible) संगणमत करुन तसेच कट कारस्थान रचून (Conspiracy as well as conspiracy) आणि खोटे दस्ताऐवज (false documents) तयार करुन 1 कोटी 15 लाखांचा अपहार (embezzlement) केला. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात (police station) दाखल झालेल्या दोघ तक्रारींची चौकशी (Investigation of complaints) करण्यात आली. त्यानंतर सोमवारी पहाटेच्या सुमारास दूध उत्पादक संघ (Milk Producers Union) व शासनाची फसवणूक (Cheating the government) केल्याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात (City police station) अपहाराचा (case of embezzlement) गुन्हा (registered) दाखल करण्यात आला आहे.