दूध संघावरुन राजकारणाला उकळी

जळगाव । jalgaon

जिल्हा दुध संघासंदर्भात (District Milk Union) माहिती गोळा करणारा मंगेश चव्हाण (MLA Mangesh Chavan) हा साधा सभासदही (Members) नाही. मग यांच्याकडे ही माहिती आली कुठून? (Where did the information come from?) त्यांनी माहितीची चोरी केली (Theft of information) असल्याचा आरोप (Accusation) आ. खडसे (MLA Khadse) यांनी केला. तसेच आमदार मंगेश चव्हाण यांनी आधीही अनेक तक्रारी (Many complaints) केल्या आणि नंतर तडजोडी (compromise) केल्या. राज्यात सरकार त्यांचे आहे, त्यांच्यात हिंम्मत असेल तर विधानसभेत त्यांनी हे मुद्दे मांडावे असे आव्हानही आ. खडसे यांनी मंगेश चव्हाण यांना दिले.