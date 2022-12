मनपाकडून गोवर रुबेला लसीकरण मोहीम

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ( Department of Public Health, Government of Maharashtra )निर्देशीत केल्याप्रमाणे नाशिक महानगरपालिकेकडून (NMC )15 डिसेंबरपासून गोवर रुबेला लसीकरण मोहिमेला सुरुवात होणार आहे. मोहिमेतील पहिल्या टप्प्यात 15 डिसेंबर ते 25 डिसेंबर आणि दुस-या टप्प्यात 15 जानेवारी 2023 ते 25 जानेवारी 2023 या कालावधीत गोवर रुबेला लसीकरण मोहिम (Measles Rubella Vaccination Campaign ) राबवण्यात येणार आहे.