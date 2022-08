दूध संघातील गैरव्यवहार : भाजप, शिवसेनेसह विरोधी संचालकांनी दिली ही स्पष्टोक्ती म्हणाले...

जळगाव jalgaon।

जळगाव जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (Jalgaon District Milk Producers Union) सात वर्षांच्या संचालक मंडळाच्या (Board of Directors Malpractices) कार्यकाळात मोठा गैरव्यवहार (big malfeasance) झाल्याची तक्रार (complaint) नागराज पाटील यांनी केली होती. या तक्रारीला भाजपाचे माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन (Former BJP Minister MLA Girish Mahajan) यांनी पत्र देवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्याकडे चौकशीची मागणी (Demand for inquiry) केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्हा दूध संघातील व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी तातडीने समिती नेमली.

दरम्यान, जळगाव जिल्हा दूध संघाच्या संचालक मंडळात भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस (BJP, Shiv Sena, NCP and Congress) अशा सर्वपक्षीय पदाधिकार्‍यांचा समावेश राहिला आहे. नफ्यात आलेल्या जळगाव जिल्हा दूध संघात खरोखरच गैरव्यवहार झाला आहे का? की केवळ राजकीय द्वेषातून हा सारा खटाटोप सुरू आहे? असे अनेक प्रश्न दुध उत्पादक शेतकर्‍यांसह जिल्हावासियांनाही पडला आहे. हाच प्रश्न घेवून दुध संघात सहभागी राहिलेल्या सर्वपक्षीय ज्येष्ठ संचालकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यात आल्या.