नाशिकमधील केबल उद्योगाला नवा आयाम

राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai Minister for Industries and Mining Government of Maharashtra) यांच्या उपस्थितीत सिन्नर माळेगाव एमआयडीसीतील (Malegaon MIDC) केबल कार्पोरेशन ऑफ इंडियाचा (Cable corporation of india) उदघाटन कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी माळेगाव येथे कॉरपोरेशन ऑफ इंडीया कंपनीची पालकमंत्री छगन भुजबळ व उद्योगमंत्री देसाई यांनी कंपनीची पाहणी केली.