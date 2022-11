जळगाव जिल्ह्यातील आठ पंचायत समित्यांवर महिलाराज

जळगाव । jalgaon प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील 15 पैकी आठ पंचायत समित्यांच्या (Eight Panchayat Committees) चाव्या महिलांकडे (Keys to women) राहणार आहे. या आठही पंचायत समित्यांचे सभापतीपद (Chairmanship) महिलांसाठी आरक्षीत (Reserved for women) करण्यात आले आहे.