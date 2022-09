महात्मा गांधीजींची 'ती' सायकल आता जळगावच्या गांधीतीर्थमध्ये!

जळगाव jalgaon प्रतिनिधी

भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाच्यावेळी (Indian Freedom Movement) उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) मधील सिद्धार्थनगर (Siddharthnagar) तालुक्यातील जोगिया (Jogia) येथील स्वातंत्र्य सैनिक(Freedom fighter) स्व. प्रभुदयाल विद्यार्थी (Prabhudayal student) यांना खुद्द महात्मा गांधीजींनी (Mahatma Gandhi) एक सायकल भेट (A bicycle gift) दिलेली होती. राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींची (Father of the Nation Mahatma Gandhiji) जाज्वल्य आठवण व संदर्भ (Flash memory and reference) म्हणून जळगाव येथील गांधीतीर्थ बघणाऱ्या अभ्यागतांसाठी ही सायकल (Gandhitirtha For visitors) खूप मोलाची ठरेल यात शंका नाही.