शिंदे गटात शेकडो नगरसेवक होणार सामील?नाशकातील नगरसेवकांच्या नावांचीही चर्चा

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

राज्यातील राजकारणातील सर्वात मोठे बंड करून राजकारणाला हादरवून सोडणारे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) शिवसेनेला आणखी एक मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते आहे. आमदारांच्या प्रतिसादानंतर आता मुंबई (Mumbai), कल्याण डोंबिवली (Kalyan Dombivali), वसई विरार (vasai virar), ठाणे महापालिकेतील (Thane municiple corporation) शेकडो नगरसेवक लवकरच शिंदे गटात सामील होण्याची शक्यता आहे....(maharashtra political crises over four hundred corporatores will join eknath shinde group)