राज्यात शिथिलता; नाशकात मात्र निर्बंध कायम, हे आहे कारण...

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

राज्यात करोनाबाधितांची संख्या कमी होत असल्याने राज्यातील निर्बंध हळूहळू शिथिल करण्यात येत आहेत. (New Covid 19 guidelines) याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशात एकूण लसीकरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील काही जिल्ह्यात पूर्ण शिथिलता दिलेली आहे, तर काही जिल्ह्यांत मागील निर्बंध तसेच कायम ठेवण्यात आले आहेत....(no effect on nashik due to vaccination)