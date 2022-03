Maharashtra Budget 2022 : महाराष्ट्र विकासासाठी पंचसूत्रीवर भर

अर्थसंकल्पात कृषी, सहकार, उर्जा, सामाजिक न्याय खात्यासाठी नव्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यसमोर ठेवून मुंबई, पुणे, नाशिकच्या योजनांचा अर्थसंकल्पात विशेष उल्लेख करतनाच समाजातील सर्वच घटकांना दिलासा देण्याचा पर्यंत अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. फडणवीस यांच्या सरकारने पाहिलेले एक ट्रीलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न सत्यात उतरविण्याचा निर्धार आघाडीने केला आहे.

करोनाच्या ( Corona ) संकटातून राज्य बऱ्यापैकी बाहेर पडत असल्याचे स्पष्ट संकेत अर्थसंकल्पातून मिळत असून २०२२ -२३ या वर्षात महसुली जमा ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी रुपये होईल असा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजनांमुळे महसुली खर्च ४ लाख २७ हजार ७८० कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. परिणामी आगामी आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला २४ हजार ३५३ कोटी रुपयांच्या तुटीचा सामना करावा लागेल. इतकी मोठी विक्रमी तूट सहन करण्याची तयारी ठेवत राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात कोणतीही नवी करवाढ प्रस्तावित केली नाही (No new tax increase is proposed ).

महाविकास आघाडी सरकारचा ( Mahavikas Aaghadi ) तिसरा अर्थसंकल्प आज विधिमंडळात सदर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सन २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पाचे सत्ताधारी महाविकास आघाडीने स्वागत केले आहे तर विरोधी पक्ष भाजपने अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे.

स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनाचे स्मरण करत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडायला सुरुवात केली. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या कर्तुत्वाला साजेसे असे त्यांचे स्मारक वढू बुद्रुक आणि तुळापूर (ता. हवेली, जि. पुणे) उभारण्यात येईल आणि या स्मारकासाठी सरकार २५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.

कृषी आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पाच सूत्रांनी झालेली प्रगती म्हणजेच महत्वाचा विकास असतो असे सांगत पवार यांनी ही पंचसूत्रीच या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा पंचप्राण असल्याचे स्पष्ट केले. या पंचसूत्रीच्या आधारे अर्थसंकल्पात महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात मोठी तुट दिसत असली तरीही विकासाची पंचसूत्री या कार्यक्रमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात येणार आहे. हा खर्च आणि लोककल्याणकारी योजनांवरील खर्च अपरिहार्य ठरत असल्याने ही तूट स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, त्याचवेळी राज्याच्या विकासासाठी सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली आहे.