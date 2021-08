करोनाग्रस्तांच्या जमिनीवर डल्ला मारू पाहणाऱ्यांना लगाम; काय म्हणाल्या डॉ नीलम गोऱ्हे?

करोनामुक्त गावांचा आढावा (Review about non covid villages) घेण्यासाठी आज डॉ गोऱ्हे (Dr Nilam Gorhe) नाशिक दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वरिष्ठ अधिकारी व करोनामुक्त गावांचे सरपंच यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी त्या म्हणाल्या की लातूरच्या भुकंपानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी ज्याप्रमाणे तेथील स्थावर मालमत्तेला तीन वर्षे खरेदी विक्रीवर निर्बंध आणले होते. तसेच निर्बंध आता करोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या स्थावर मालमत्तेबाबत निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. (Death due to Covid in nashik district)