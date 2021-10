नेट झिरो इंडिया सायकल मोहिमेस प्रारंभ

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी यांच्या जयंती Mahatma Gandhi Jayanti निमित्त व आजादी का अमृत महोत्सव निमित्त पर्यावरण संवर्धनासाठी नाशिक सायकलिस्टस फाउंडेशन च्या वतीने आयोजित केलेली नाशिक ते मुंबई नेट झिरो इंडिया सायकल मोहीम काल सायंकाळी गेटवे ऑफ इंडिया येथे पोहचली. आज सकाळी सात वाजता गेट ऑफ इंडिया Gate Way Of India येथून नेट झिरो इंडिया Net Zero India या सायकल मोहिमेचा Cycle Rally प्रारंभ झाला. नाशिक सायकलिस्ट फाउंडेशनचे Nashik Cyclists Foundation संस्थापक सदस्य पर्यावरण प्रेमी किरण चव्हाण यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून या सायकल प्रबोधन राईडला सुरुवात झाली.