जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन क्रमांकाची सुविधा सुरू करा

प्रत्येक विभागाने अ‍ॅक्शन मोड वर काम करावे. तसेच केंद्राच्या योजनांचा लाभ जनतेला होण्यासाठी या योजनांची व्यापक जनजागृती करावी, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य व कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar)यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील विविध विभागाच्या कामासंदर्भात सर्वसाधारण आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, महावितरणचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर, सहायक जिल्हाधिकारी विकास मीना, उपवनसंरक्षक पंकज गर्ग, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरविंद नरसीकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, उपजिल्हाधिकारी गणेश मिसाळ, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ, उत्कर्ष दुधडीया, जिल्हा आरोग्य अधिकारी (जि. प) डॉ.कपिल आहेर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शरद पाटील, वैद्यकीय अधिकारी डॉ.बापूसाहेब नागरगोजे उपस्थित होते.

वाढती करोना रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी ट्रॅक सिस्टीम राबविण्यात यावी. जिल्हा शासकीय रुग्णालय, नाशिक महापालिका, मालेगाव महापालिका, ग्रामीण रुग्णालयांनी जास्तीत जास्त ट्रेसिंग व टेस्टिंगवर भर द्यावा. करोना लसीकरणात मालेगाव शहराची टक्केवारी खूप कमी आहे.

पहिला डोस घेणारे 60.8 टक्के तर दुसरा डोस घेणारे 25.4 टक्के इतकेच आहे. त्यामुळे मालेगाव शहरात जनजागृती मोठ्या प्रमाणावर होण्यासाठी प्रयत्न करावे. मालेगावतील खाजगी रुग्णालयांना प्रिव्हेन्श डोस उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात. तसेच ङ्गहर घर दस्तकफ मोहिमेच्या माध्यमातून जिल्हा शासकीय रुग्णालय, नाशिक महापालिका, मालेगाव महापालिका, ग्रामीण रुग्णालयांनी नागरिकांच्या लसीकरणबरोबर मुलांच्या लसीकरणासही गती द्यावी.