भाषा ही संस्कृतीची वाहक - जावेद अख्तर

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

आपली भाषा ही आपल्या संस्कृतीची वाहक आहे Language is the carrier of culture . आपली संस्कृती एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे नेण्याचे काम भाषा करत असते. पूर्वी राजे महाराजे यांच्या काळात दरबारात जेव्हा सोहळा असायचा तेव्हा त्यामध्ये शायर पण येत असत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दरबारात पण शायर येत असायचे आणि म्हणूनच मी इथे आहे, असे प्रतिपादन संमेलनाचे प्रमुख अतिथी The chief guest of the Marathi Literary Convention जावेद अख्तर Javed Akhtar यांनी केले. सध्या भाषा हीच संवादाचा अडथळा बनत असल्याचे चित्र आहे.