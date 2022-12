गुन्हेगारांची कुंडली तयार : एसपी एम. राजकुमार

अमोल कासार

जळगाव jalgaon।

समाजात शांतता (Peace in society) व सुव्यवस्था (Order) राखण्यासाठी रेकॉर्डवरील (record) जबरी चोरी, खून, खंडणी यासारख्या गंभीर गुन्हे (serious crimes) दाखल असलेल्या गुन्हेगारांवर (criminals) पोलिसांची (police) करडी नजर आहे. तसेच गुन्हेगारामध्ये उदयास येणार्‍या डॉन, भाई, दादांची संपुर्ण कुंडलीच पोलिसांनी तयार केली असून त्यानुसार या गुन्हेगारांवर कारवाई (Action against criminals) केली जाणार असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक एम. राज कुमार (Superintendent of Police M. Raj Kumar) यांनी दै. देशदूतशी बोलतांना दिली.