जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील भवानीपेठेतील (Bhawanipeth) प्रख्यात असलेल्या मे. रामनाथ मुलचंद कोगटा (May Ramnath Mulchand Kogata) या आयुर्वेदिक वनौषधीच्या दुकानात (Ayurvedic herbal shop) वन्यप्राण्यांच्या अवशेषांची विक्री (Sale of wildlife remains) होत असल्याची माहिती वनविभागाला (Forest Department) मिळाली होती. त्यानुसार मंगळवारी जळगाव विभागाचे उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग (Conservator of Forests Vivek Hoshing) यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी कोगटा यांच्या दुकानावर छापा (raided) टाकला. यात वन्यप्राण्यांचे अवशेष जप्त (Seized remains) करण्यात आले असून याप्रकरणी डॉ. अजय कोगटा यांच्यासह तीन जणांना अटक (Three people were arrested) करण्यात आली आहे. दरम्यान या कारवाईमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.