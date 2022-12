महापालिकेत आयुक्त पदाचा खेळखंडोबा : दुसरे रजेवर तर पहिल्या आज घेणार पदभार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

महापालिका आयुक्त डॉ.विदया गायकवाड (Municipal Commissioner Dr.Vidaya Gaikwad) यांच्या बदलीस (Badlis) मॅट (महाराष्ट्र डमिनीस्टेटीव्ह ट्रिब्युनल) (Mat (Maharashtra Administrative Tribunal)) ने तात्पुरती स्थगिती (Temporary adjournment) दिली आहे. त्यामुळे डॉ. गायकवाड उद्या दि. 2 रोजी पुन्हा आयुक्त पदाचा (post of Commissioner) पदभार घेणार (will take charge) आहेत. तर दुसरीकडे दि. 30 नोव्हेंबर रोजी आयुक्त पदाचा पदभार (Incumbency of the post of Commissioner) घेणारे देविदास पवार (Devidas Pawar) हे एक दिवसाच्या रजेवर (one day's leave)गेल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. या सर्व प्रकारामुळे महापालिकेत (Municipal Corporation) आयुक्त पदाचाही (post of Commissioner) आता खेळखंडोबा (Khelkhandoba) सुरू असल्याचे दिसून आले आहे.