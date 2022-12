खडसेंना जेलमध्ये जावेच लागणार!

* खडसेंनी तोड्यापाण्या केल्या

*दूध संघात पराभव निश्चीत

*बहुजन नेत्यांना त्रास

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा दूध संघातील (District Milk Union) गैरव्यवहार (malfeasance) हा प्रशासक काळातच झाल्याचे सांगून राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे (NCP leader MLA Eknathrao Khadse)हे ऐन निवडणुकीच्या (election) दोन दिवस आधी मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण (Confusion among voters) करू पाहत आहेत. मात्र मी कधीही खडसेंसारख्या तोड्यापाण्या केल्या नाही. जे कमावले ते स्वकष्टाने कमावले. दूध संघातील बोगस नोकर भरती, (bogus job recruitment) तुप विक्रीतील गैरव्यवहारात अटकेचे सत्र आता आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या दारापर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे खडसेंना जेलमध्ये (Khadse must go to jail) जावेच लागणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ असल्याचे सुतोवाच भाजपाचे आमदार मंगेश चव्हाण (BJP MLA Mangesh Chavan) यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत केले.