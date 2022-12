जळगावच्या मनपात खुर्ची एक आयुक्त दोन

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जळगाव महापालिकेतील (Jalgaon Municipal Corporation) अधिकार्‍यांच्या बदल्या (Transfer of Officers) झाल्यामुळे उर्वरीत अधिकारी कर्मचार्‍यांवर (Officers on staff) कामाचा अतिरीक्त ताण पडत आहे. त्यात मनपा आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड (Commissioner Dr. Vidya Gaikwad) याची तडकाफडकी बदली झाली. नूतन आयुक्त देविदास पवार (New Commissioner Devidas Pawar)यांनी पदभार घेतला आणि दुसर्‍याच दिवशी मॅटने आयुक्त (Matt replaced the commissioner) बदलीच्या आदेशाला स्थगिती (Suspension of order) दिली. त्यामुळे आयुक्त खुर्चीसाठीचा खेळ (game for the commissioner's chair)जळगावकरांना पहावयास मिळत आहे.