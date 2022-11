जळगावच्या महापालिका आयुक्तांच्या कामकाजाचे लेखा परिक्षण व्हावे

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जळगाव शहर महानगर पालिका (Jalgaon City Municipal Corporation) आयुक्ताचा पदभार (Charge of the Commissioner) सहा महिन्यापूर्वी डॉ. विद्या गायकवाड (Dr. Vidya Gaikwad) यांनी स्विकारला. पण त्यांच्या पदास अऩुसरून व त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकारानुसार आजपर्यंत शहरासाठी व नागरिकांसाठी (city and the citizens) कुठल्याही मुलभूत सुविधा, ठोस विकासकात्मक (Infrastructure, solid development decisions) निर्णय घेतेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कामाचे लेखा परिक्षण (Audit of work) व्हावे अशी मागणी समाजिक तथा आरटीआय कार्यकर्ते अऩिल नाटेकर (RTI activist Anil Natekar) यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोशारी (Governor Bhagat Singh Koshari) यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.