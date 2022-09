गुणवंत शिक्षक पुरस्कारांच्या संख्येत वाढ करणे गरजेचे - डॉ.पवार

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्ह्यातील शिक्षकांनी पोटच्या मुलांपेक्षाही आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची काळजी घेत करोना काळात हेल्थ वॉरियर यांच्या बरोबरीने काम केले आहे.त्यामुळे अशा शिक्षकांच्या कार्याची दखल घेतली जावी,याकरिता जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातर्फे (Education Department of Zilla Parishad Nashik ) दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या गुणवंत शिक्षक पुरस्कारांच्या ( Teachers Award )संख्येत वाढ करण्यात यावी,अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar)व विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Deputy Speaker of Legislative Assembly Narahari Jhirwal)यांनी केली.