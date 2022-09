श्रमदानातून स्वच्छतेचा वसा जपणे सर्वांची जबाबदारी - डॉ. पवार

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

संत गाडगेबाबा ( Saint Gadge Baba)यांनी दिलेला स्वच्छतेचा वसा पुढे नेण्यासोबतच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्षसंवर्धनाची जबाबदारी (Responsibility for tree conservation) ही आपल्या सर्वांची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. यासाठी नागरिकांनी आपला परिसर स्वच्छ ठेवून जिल्ह्यात हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात यावे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar)यांनी केले.