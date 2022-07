आयटी हब, लॉजिस्टिक पार्क प्रकल्प सल्लागाराविना

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

गत पाच वर्षे नाशिक महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची ( BJP) सत्ता होती. त्यामुळे माजी महापौर सतीश कुलकर्णी (Former Mayor Satish Kulkarni) यांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून शहरात अधिकाधिक प्रकल्प आणण्याचे प्रयत्न केले, त्यात त्यांना यश देखील मिळाले. यामध्ये प्रामुख्याने नमामी गोदेसह ( Namami Goda ) भव्य आयटी हब तसेच लॉजिस्टिक पार्कचा (IT hub as well as logistics park0pसमावेश होता.