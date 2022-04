ओझर विमानतळावरुन लवकरच आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनच्या परवानगीनंतर (After permission from the Bureau of Immigration )ओझर विमानतळावर ‘नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ (Nashik International Airport )असा फलक झळकला आहे. ब्युरो अधिकार्‍यांच्या दोन भेटींनंतर त्यांनी सूचवलेल्या त्रूटींच्या पूर्ततेनुसार लगेच तपासणी यंत्रणांसह कस्टमच्या सुविधांची उभारणींची पूर्तता झाली आहे. ब्युरो अधिकार्‍यांच्या अंतिम पाहणीनंतर खर्‍या अर्थाने आंतराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू होणार असल्याने नाशिककर समाधान व्यक्त करीत आहेत.