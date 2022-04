पाच गावांत लांडग्याचा नागरिकांवर हल्ला; १६ जखमी, लांडग्याचा मृत्यू

सिन्नर । Sinnar

तालुक्यातील पूतळेवाडी, विघनवाडी, उजनी, शहाजापूर (ता. कोपरगाव) व कोळगाव (ता. कोपरगाव) शिवारात लांडग्याच्या हल्ल्यात १६ जण जखमी झाल्याची घटना सोमवारी (दि. 11) पहाटेच्या सुमारास घडली. त्यातील तीन जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर जणांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. लांडगा पिसाळला असल्याची वार्ता असून या लांडग्याचा मृत्यू झाल्याचे समजते आहे....(indian jackal kill by villagers at sinnar and kopargaon taluka area)