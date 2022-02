नाशिकमधील 'या' बँकेचा परवाना रिझर्व बँकेकडून रद्द

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडून (Reserve bank of india) आज नाशिकमधील एका बँकेवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. इंडिपेंडन्स को ऑपरेटीव्ह बँकेचा (independence cooperative bank) परवाना रिझर्व बँकेकडून रद्द करण्यात आला आहे. व्यवहार बंद झाल्यामुळे ठेवीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. (independence cooperative bank licence cancel by reserve bank of india today)