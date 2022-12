Breaking #आव्हाण्यात वाळूमाफियांचा राडा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

आव्हाणे फाट्याजवळील (Avhaṇe) रेस्टॉरंटमध्ये (restaurant) दारु पिणार्‍या वाळूमाफियांना (booze-drinking sand mafia) मालकाने हटकले (Removed by owner). त्याचा राग आल्याने सात ते आठ वाळू माफियांनी हॉटेलची तोडफोड (Vandalism of the hotel) करीत हॉटेलमालकाला (hotel owner) बेदम मारहाण (brutally beaten) केली. ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतल्याने ग्रामस्थ व वाळूमाफिया यांच्यात तुफान राडा ( Rada ) झाल्याची घटना रविवारी सायंकाळी 5 वाजेच्या सुमारास घडली. यामध्ये दोन जण जखमी (Two people injured) झाले आहे. तर तिघ वाळूमाफियांना पोलिसांच्या (police custody) ताब्यात देण्यात आले आहे.