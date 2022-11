डीपीडीसीच्या सभेत... आ.खडसेंचा ‘अभिमन्यू’

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

आपल्या अभ्यासपूर्ण शैलीद्वारे जिल्हा नियोजन मंडळाची सभा (District Planning Board meeting) गाजवणारे राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे (NCP leader MLA Eknathrao Khadse) यांचा आजच्या सभेत (meeting) मात्र महाभारतातील ‘अभिमन्यू’ ('Abhimanyu' from Mahabharata)झाल्याचे चित्र दिसून आले. वाळू, ग्र्रामीण भागाला पुरविण्यात येणार्‍या औषधी, जिल्हा नियोजन विभागाचा निधी यासह विविध विषयांवरून (various subjects) जाब विचारणार्‍या (Questioners) आमदार खडसेंना (MLA Khadse) सत्ताधारी मंत्री व आमदारांनी (Ruling Ministers and MLAs)तोडीस तोड उत्तरे देत घेरले (surrounded)