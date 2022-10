लोकशाहीत सेवाभावाला महत्व

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

सेवा भावनेतून नागरिकांची कामे करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सेवा पंधरवडा ( Service Fortnight )साजरा करण्यात आला. याच सेवाभावनेतून प्रत्येक नागरिकाने आपले कर्तव्य पार पाडल्यास लोकशाही अधिक बळकट होईल. तसेच जिल्ह्याचा विकास साधताना आवश्यक सर्व आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी कायम प्रयत्न करण्यात येतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar)यांनी केले.