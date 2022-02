जि.प. प्रशासनाचेच नियमबाह्य काम

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नियमबाह्य कामे होऊ नये (There should be no illegal activities )यासाठी प्रशासनाची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची असते.त्यासाठी नियम काय आहे हे लोकप्रतिनिधींना समजावून सांगत कामे नियमात बसवून ती मार्गी लावणे हे प्रशासनाचे काम असते.मात्र जिल्हा परिषदेत ( Zilla Parishad Nashik ) याउलट प्रकार घडला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने ऑनलाईन सभेचा ( ZP Online Meeting ) फायदा उठवत पदाधिकार्‍यांपाठोपाठ प्रशासनाने मागील दाराने विषय घुसवत त्यास मान्यता घेतलेला ठराव प्रशासनाच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.